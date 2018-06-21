Матч между сборными Хорватии и Аргентины закончился со счетом 3:0

21.06.2018 23:01



В Нижнем Новгороде на стадионе "Нижний Новгород" состоялся матч между сборными Аргентины и Хорватии. Встреча закончилась победой сборной Хорватии со счетом 3:0, пишет ТАСС. Первый гол на 22 минуте матча в ворота сборной Аргентины забивает Анте Ребич. Второй гол на 80 минуте забивает капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич. На 90 минуте игры Анте Ребич оформляет дубль, отправив третий мяч в ворота Аргентины