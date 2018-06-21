Трамп планирует встретиться с Путиным в июле

21.06.2018 22:51



Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, что рассматривает возможность встречи с главой РФ Владимиром Путиным в июле. Об этом информирует Bloomberg, передает RT.

"Мы рассматриваем эту возможность", - сообщил американский лидер во время встречи с губернаторами в Белом доме.

Прежде стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует посетить Москву в конце июня для обсуждения встречи двух лидеров.