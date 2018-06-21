Роструд рекомендует сократить рабочий день во время жары

21.06.2018 19:42



В связи с надвигающейся на Московский регион жарой, Федеральная служба по труду и занятости напоминает работодателям о необходимости обеспечить нормальные температурные условия работы своих сотрудников и, при необходимости, отпустить их пораньше домой, пишет РБК. Так, если в помещении не удается поддерживать комфортные условия и температура поднимается выше 28,5 градуса, необходимо сократить рабочий день на один час, если температура достигает 29 градусов, то на два часа, а при температуре выше 30,5 градуса - на четыре часа.