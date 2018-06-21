Дэвид Бекхэм делает прогноз финала Чемпионата мира в России

21.06.2018 19:00



Англия в последний раз достигла 1/4 финала Кубка мира в 2006 году, когда Бекхэм был капитаном, а их единственный финал чемпионата мира был еще в 1966 году, когда они обыграли Германию на «Уэмбли», пишет Sports.NDTV.

Из-за положительного начала с победы над Тунисом 2: 1, бывший капитан Дэвид Бекхэм предсказал, что Англия встретится с Аргентиной и Лионелем Месси в финале Чемпионата мира 2018 года, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, Россия.

«Я считаю, что Аргентина сыграет против Англии в финале», - заявил Бекхэм. «Я думаю, что, очевидно, моим выбором будет Англия, чтобы выиграть, но я говорю это будучи предвзятым к своей стране».