На саммите G7 Дональд Трамп бросил конфеты Ангеле Меркель

21.06.2018 16:43



Во время саммита G7 президент США Дональд Трамп бросил канцлеру Германии Ангеле Меркель две конфеты Starbursts, вынув их из своего кармана, пишет Интерфакс. Это произошло перед подписанием совместного коммюнике, которое Дональд Трамп подписывать отказался. При этом он сказал канцлеру: "Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю". Об этом рассказал политолог и руководитель консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.