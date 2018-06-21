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ИЗМИР

Партия пенсионеров России поддерживает пенсионную реформу и ожидает роста пенсий

21.06.2018 16:31
Партия пенсионеров России поддерживает пенсионную реформу и ожидает роста пенсий

Председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев заявил, что партия, в целом, поддерживает пенсионную реформу Правительства РФ, пишет Российская газета. Однако, по его словам, необходимо не только повысить пенсионный возраст граждан, но и принять комплекс других решений, направленных на социальную защиту пенсионеров, поддержание бизнесменов, обеспечение стабильных рабочих мест для людей предпенсионного возраста и формирование специального фонда для будущих пенсий. Чеботарев заявил, что от реформы ожидает повышение пенсий 

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17:13 0 0
Дмитрий:

Конечно, чего им терять, они уже на пенсии, лишь бы копеечку "лишнюю" сейчас дернуть.

16:54 2 0
Дмитрий:

Какие сытые рожи ,у этих из партии пенсионеров ,на фото .Ждут ,что им еще лучше будет . А ,то ,что больше половины не доживут до пенсии ,оставшись безработными ,лет в 50 ,их не волнует .

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