Партия пенсионеров России поддерживает пенсионную реформу и ожидает роста пенсий

21.06.2018 16:31



Председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев заявил, что партия, в целом, поддерживает пенсионную реформу Правительства РФ, пишет Российская газета. Однако, по его словам, необходимо не только повысить пенсионный возраст граждан, но и принять комплекс других решений, направленных на социальную защиту пенсионеров, поддержание бизнесменов, обеспечение стабильных рабочих мест для людей предпенсионного возраста и формирование специального фонда для будущих пенсий. Чеботарев заявил, что от реформы ожидает повышение пенсий