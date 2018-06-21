Минтруд установит единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера

21.06.2018 15:53



В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ заявили, что начиная со следующего года будет установлен единый подход к установлению прожиточного минимума на всей территории РФ, пишет РИА Новости. По мнению специалистов, это поможет избежать завышения или занижения величины прожиточного минимума. В ведомстве подчеркнули, что это не приведет к сокращению доходов пенсионеров.