Лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила девочку

21.06.2018 15:42



21 июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила своего первого ребенка - девочку, пишет NBC News. Ардерн выложила фотографию маленькой девочки вместе с партнером Кларком Гейфордом в Instagram. Джасинда Ардерн планирует провести шесть недель отпуска по беременности и родам, тем не менее, по договоренности, она по-прежнему будет проводить консультации по основным решениям, включая вопросы национальной безопасности.