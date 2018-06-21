Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля, обвиняется в мошенничестве

21.06.2018 15:30



Израильские прокуроры обвинили жену премьер-министра Сару Нетаньяху в совершении ряда преступлений, включая мошенничество и нарушение доверия, пишет The New-York Post.

В заявлении Министерства юстиции сказано, что Сара Нетаньяху обвиняется в злоупотреблении государственными средствами путем мошеннического распоряжения сотнями блюд официальной резиденции премьер-министра, предоставляемых ресторанами, на сумму более $100 000, в то же время ложно заявляя, что у сотрудников нет поваров. Бывший заместитель директора резиденции премьер-министра также обвиняется в этом деле.

Сара Нетаньяху уже давно сталкивается с обвинениями в оскорбительном поведении. Ее муж, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также столкнулся с несколькими полицейскими расследованиями по обвинению в коррупции и взяточничестве. Нетаньяху отрицает любые нарушения, отклоняя обвинения против него и его жены, называя их "охотой за ведьмами" в средствах массовой информации.