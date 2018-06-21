Песков отказался комментировать встречу Путина и Трампа

21.06.2018 15:11



Официальных заявлений по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, как только и если Кремль будет готов дать исчерпывающий комментарий по этому вопросу, это будет сделано. Тем не менее, Песков подтвердил визит в Россию советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона, который, по предварительной информации, будет заниматься подготовкой встречи президентов, пишет газета Ведомости.