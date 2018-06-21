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ИЗМИР

Испытываете боль в шее при использовании iPad? Обвините свою позу

21.06.2018 15:00
Испытываете боль в шее при использовании iPad? Обвините свою позу

Сенсорные экраны стали все более нормализованным аспектом повседневной жизни, особенно для тех, кому нужно использовать экранные устройства в рамках своей работы. Но в отличие от настольных компьютеров, планшеты и смартфоны могут заставить людей наклонять голову вниз в течение длительных периодов времени, что может привести к риску развития деформации шеи от этой привычки (иногда называемой «шеей iPad»), пишет Medical Daily.

Исследователи, под руководством профессора физиотерапии С-П Ли из Университета Невады в Лас-Вегасе выяснили, что теоретически, чем больше часов вы тратите на iPad, тем больше боли на шее и плече вы испытываете, но время - не самый важный фактор риска. Скорее, это пол и конкретные позы.

Позы, связанные с симптомами боли или дискомфорта, включали сидение без поддержки спины, размещение устройства на коленях во время использования или сидение в кресле с планшетом, установленным на столе. Отсутствие поддержки спины, в частности, привело к двукратному увеличению риска возникновения симптомов. Гендерная разница также наблюдалась там, где женщины почти в 3 раза чаще испытывали напряжение шеи и плеча во время использования iPad, чем мужчины. Кроме того, 77% женщин сообщили, что использовали свои таблетки, сидя на полу, по сравнению с 23% мужчин.

Чтобы снизить риск развития шеи iPad, профессор рекомендует использовать стулья, которые обеспечивают поддержку при использовании устройств. Размещение iPad на подставке может также помочь убедиться, что вы не вынуждены смотреть вниз. Если вы привыкли к неправильной позе, Ли рекомендовал инвестировать в устройство напоминания о позе,  которое может издавать звуковой сигнал или слегка вибрировать, когда он обнаруживает сутулость.

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