Владимир Путин и Петр Порошенко поговорили по телефону

21.06.2018 14:52



Главы России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонные переговоры, передает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу украинского президента. Как говорится в сообщении, лидеры обсудили ситуацию с осужденными в России украинцами.

В сообщении говорится, что Порошенко обратился к Путину с призывом освободить украинских заложников, которые находятся в российских тюрьмах, а также на так называемых «оккупированных территориях».