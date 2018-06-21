В Киргизии депутат предложил ввести налог на Google, Facebook и Instagram

21.06.2018 14:40



Депутат киргизского парламента фракции «Республика — Ата-Журт» Руслан Казакбаев выступил с предложением обложить налогом крупнейшие интернет-ресурсы, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По его словам, такие соцсети как Facebook, Instagram, Twitter, а также крупные компании, в числе которых и компания Google, берут за рекламу с коммерческих организаций несколько тысяч долларов.