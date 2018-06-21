Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии

21.06.2018 14:30



Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, согласно которому один день в СИЗО (следственный изолятор) предлагается приравнять к полутора дням в колонии, сообщает РИА Новости. Уточняется, что это не будет касаться тех, кого осудили за особо тяжкие преступления, терроризм, либо тех, в отношении кого смертная казнь была заменена на лишение свободы.

Как заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, если данный закон будет принят, то он получит «обратную силу», поэтому у многих заключенных может сократиться срок отбывания наказания.