Северная Корея вернула останки 200 солдат США

21.06.2018 14:30



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Северная Корея вернула в среду останки 200 солдат американских войск, пропавших без вести в Корейской войне, хотя официального подтверждения передачи от военных властей не было, пишет This Day.

«Мы вернули наших великих павших героев, оставшихся отправили обратно сегодня, уже 200 отправили обратно», - сказал Трамп толпе сторонников во время митинга в Дулуте, штат Миннесота.

Официальные лица США, выступая на условиях анонимности, заявили во вторник, что в ближайшие дни Северная Корея передаст «значительное количество» останков Команде Организации Объединенных Наций в Южной Корее, а затем они будут переведены на базу ВВС Хикама на Гавайях.