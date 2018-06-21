В небе над Айдахо очевидцы сняли НЛО

21.06.2018 14:22



Несколько дней назад в небе над Айдахо (США) очевидцы сняли на видео странный объект, который крутился в разные стороны, да и был «очень странным», пишет Planet-today. Уфологи, детально изучившие видео, заявили, что раньше не видели ничего подобного. По их словам, объект «является даже более странным». Кроме этого, исследователи утверждают, что у человеческих технологий нет возможности создавать такие машины, следовательно, в этом случае можно утверждать, что это НЛО принадлежит пришельцам.