Вахтанг Кикабидзе заявил, что не намерен благодарить Советский Союз за свою карьеру

21.06.2018 12:44



Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе дал комментарий по поводу скандала, который разгорелся вокруг его высказываний относительно герба СССР, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, свою карьеру он сделал сам, и за это никого благодарить не собирается. «По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация», — отметил певец.

Вместе с этим артист подчеркивает, что к Советскому Союзу или его гражданам он не испытывал никакой ненависти, и ему просто не нравился герб страны. «Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, жившие в СССР?» — объяснил Кикабидзе.

Напомним, что до этого сенатор Алексей Пушков подверг артиста критике, отметив, что, если бы не СССР, то он остался бы «малоизвестным певцом с окраины Европы».