Австрия заявила, что, став председателем ЕС, будет развивать диалог с Россией

21.06.2018 12:22



В Австрии заявили, что планируют развивать с российской стороной диалог после того, как страна станет председательствовать в Евросоюзе, сообщает РИА Новости. В соответствующем документе говорится, что Россия имеет большое значение в стабильности и безопасности Европы и всего мира. Поэтому для Австрии одной из главных задач станет развитие диалога между ЕС и Москвой, который будет основан на «руководящих принципах».