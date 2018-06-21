Китайские болельщики перепутали Волгоград с Вологдой

21.06.2018 12:08



Китайские болельщики заблудились на волгоградском вокзале, перепутав город с Вологдой, передает Интерфакс со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха. Инцидент произошел 19 июня: гражданин Китая не нашел на табло с расписанием свой поезд. В ситуации стали разбираться, оказалось, что китаец должен был ехать по билету из Вологды, однако он был уже в Волгограде. Проблему, как рассказал министр, решили: через два часа ему нашли билет, и отправили поездом в нужном направлении.

Аналогичная ситуация произошла и с китайскими болельщицами, которым тоже помогли, объяснив, что Вологда и Волгоград – это разные города, расстояние между которыми составляет более 1500 километров.