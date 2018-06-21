Сечин расстроился из-за высокой стоимости бензина

21.06.2018 11:37



Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров, заявил, что его, как автомобилиста, расстроили цены на топливо, которые устанавливают на российских АЗС, передает РИА Новости. Вместе с этим, отвечая на соответствующей вопрос одного из акционеров по поводу высокой стоимости бензина, Сечин сказал: «Меня тоже как автомобилиста она расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?».