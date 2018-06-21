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ИЗМИР

Сечин расстроился из-за высокой стоимости бензина

21.06.2018 11:37
Сечин расстроился из-за высокой стоимости бензина

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров, заявил, что его, как автомобилиста, расстроили цены на топливо, которые устанавливают на российских АЗС, передает РИА Новости. Вместе с этим, отвечая на соответствующей вопрос одного из акционеров по поводу высокой стоимости бензина, Сечин сказал: «Меня тоже как автомобилиста она расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?».

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