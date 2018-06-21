Дума приняла поправки в федеральный бюджет на текущий год

21.06.2018 11:15



Депутаты ГД приняли поправки в федеральный бюджет на 2018 год, согласно которому дефицит сменится профицитом. Как передает РИА Новости, соответствующий документ поддержали 307 депутатов, против высказалось 98. Сообщается, что во время обсуждения параметры федерального бюджета поддержали только представители партии «Единая Россия». Что касается партий КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, то они были против.

Согласно документу, доходы бюджета в этом году увеличиваются на 1,815 трлн. рублей: до уровня 17,073 трлн. рублей (17,4% к ВВП). Статья расходов увеличивается на 61,9 млрд, до 16,591 трлн. (16,9% к ВВП).