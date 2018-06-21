КНДР обещают уничтожить тестовый полигон ракеты «Хвасон-15»

21.06.2018 09:50



Во время саммита в Сингапуре с Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что власти Северной Кореи займутся уничтожением объекта Сохэ (Тончхан-ни), который расположен в провинции Пхенан-Пукто, передает Газета.ру со ссылкой на ТК CBS News. Именно на данном полигоне проходили испытания межконтинентальной ракеты «Хвасон-15», оснащенной, как заявляли ранее в КНДР, сверхбольшой ядерной боеголовкой.