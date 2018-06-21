Игорь Сечин предсказывает дефицит нефти

21.06.2018 08:50



Глава российской компании «Роснефть» заявил о том, что в ближайшие 10 лет мировой рынок столкнется с дефицитом нефти. Как передает РИА Новости, с таким заявлением он выступил во время годового общего собрания акционеров компании. По словам Сечина, на фоне растущего спроса на нефть можно говорить о «падении добычи на истощенных месторождениях мейджеров», а также эффекте снижения ими капитальных вложений за последние пять лет.