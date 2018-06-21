В Колумбии скончался российский шоумен и музыкант Андрей Бородин

21.06.2018 05:35



Посольство РФ в Колумбии сообщило, что в мае в номере колумбийского отеля Медельина обнаружили тело российского шоумена и музыканта Андрея Бородина. В настоящее время в страну приехала его мать, чтобы забрать тело сына и похоронить на родине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждает пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов, по данным полиции, смерть Бородина не была насильственной н «никакого криминала» не имеет.