Пушков прокомментировал высказывания грузинского актера Кикабидзе о СССР

21.06.2018 03:51



Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что он был рад распаду СССР и даже испытывал ненависть к его гербу.

Как сообщает РИА «Новости», россиский сенатор на своей странице в Twitter написал, что Кикабидзе испытывает ненависть к Советскому Союзу и все же благодаря СССР он стал тем, кем он есть сейчас, а не певцом с европейской окраины. Пушков добавил, что грузинский актер постарел, а с годами мудрости не набрал.