Instagram позволит публиковать видео длиной до часа

20.06.2018 23:47



Число пользователей приложения Instagram достигло 1 млрд., в ближайшее время сервис разрешит публикацию вертикальной видеозаписи длительностью до одного часа, передает РЕН ТВ. 20 июня Instagram представил приложение IGTV, позволяющее размещать и смотреть вертикальное видео длиной до 1 часа. Пользователи смогут получить доступ к нему на операционных системах Android и iOS по прошествии нескольких недель.

Сообщается, что видео можно будет комментировать и делиться им. Также уточняется, что в IGTV будут каналы, которые будут заводить пользователи.