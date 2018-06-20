Президент США встретится с королевой Елизаветой II
20.06.2018 21:31
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего визита в Великобританию намерен встретиться с королевой Елизаветой II, передает RT на русском.
Встреча должна состояться 13 июля в Виндзорском замке.
Посол США в Британии Роберт Вуд Джонсон сообщил о том, что встреча Трампа с королевой будет весьма важной и символичной.
Кроме того американский лидер намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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