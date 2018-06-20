Президент США встретится с королевой Елизаветой II

20.06.2018 21:31



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего визита в Великобританию намерен встретиться с королевой Елизаветой II, передает RT на русском.

Встреча должна состояться 13 июля в Виндзорском замке.

Посол США в Британии Роберт Вуд Джонсон сообщил о том, что встреча Трампа с королевой будет весьма важной и символичной.

Кроме того американский лидер намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.