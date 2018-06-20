Ученые обнаружили клетки, которые контролируют образование жира

20.06.2018 21:01



Адипогенез - образование зрелых жировых клеток из их клеток-предшественников - связан с ожирением и связанными с этим проблемами со здоровьем, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа, пишет phys.org. Однако, оказалось, что очень сложно определить идентичность и молекулярные свойства предшественников жировых клеток. Это связано с тем, что жировая ткань содержит большое количество стромальных клеток , которые трудно отличить, используя традиционные подходы, такие как генетическая маркировка.

В новом исследовании ученые из лаборатории Барта Депланска в EPFL, лаборатории Кристиана Вольфрума в ETHZ и Фонда швейцарских стволовых клеток, во главе с Джанни Солдати, при исследовании жировой ткани человека обнаружили популяцию клеток, подавляющих адипогенез, дальнейшее изучение которых может дать ученым понимания контроля образования жировой ткани.

"Контроль образования жировых клеток не только важен для улучшения метаболического здоровья", - говорит Барт Депланске. "Это также может быть важно для замедления старения, поскольку некоторые ткани, такие как костный мозг и мышцы, накапливают жировые клетки с течением времени, что отрицательно влияет на их функцию. Наше открытие имеет широко распространенные биомедицинские последствия и может, в том числе, улучшить способность контролировать ожирение и чувствительность к инсулину и, таким образом, использоваться для лечения метаболических заболеваний, включая диабет второго типа".