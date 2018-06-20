США оценили защиту Калининградской области России

20.06.2018 20:37



По данным специалистов США атомные авианосцы ВМС США «Нимиц» и «Форд» крайне уязвимы для российского зенитного комплекса «Бастион» и ракет П-800 «Оникс», базирующихся в Калининградской области. Поэтому, в случае начала военных действий, им стоит держаться подальше от данной области, пишет Газета.RU, ссылаясь на американское издание The National Interest. Тем более, что в Калининградской области расположены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетные комплексы «Искандер-М». Также, по мнению экспертов издания, силы НАТО, размещенные в Латвии, Литве и Польши не смогут противостоять России в вооруженном конфликте.