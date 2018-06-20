Юлия Тимошенко собирается баллотироваться на пост президента Украины

20.06.2018 19:14



О своем намерении баллотироваться на должность президента Украины заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая ранее занимала пост премьер-министра Украины, пишет Коммерсант. Первым предвыборным обещаем Тимошенко является проведение референдума в по вопросу смены государственного устройства Украины и внедрение унитарной формы правления. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.