Карина Цуркан отказалась от гражданства Молдавии в 2016 году, так как получила российское

20.06.2018 18:10



Карина Цуркан, которую обвиняют в шпионской деятельности в пользу Румынии, не является гражданкой Молдавии. Об этом пишет Интрефакс, со ссылкой на представителя дипломатической миссии Молдавии. По его словам, Цуркан отказалась от гражданства Молдавии в 2016 году, так как получила гражданство России. По информации собственного источника "Интерфакса", Карина Цуркан передавала румынским спецслужбам, которые сотрудничают с ЦРУ, данные о крупных зарубежных энергетических проектах России.