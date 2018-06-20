Песков рассказал о реакции президента на победу России в матче с Египтом

20.06.2018 15:44



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на победу российской сборной в матче с Египтом, пишет ТАСС. Президент не смотрел игру, так как во время матча находился в самолете на пути из Минска в Москву. Как только Владимир Путин спустился с трапа ему доложили результаты матча. По словам Пескова, президент отреагировал "позитивно", так же как и вся страна.