Германские СМИ извиняются перед сборной России по футболу

20.06.2018 12:07



Германские СМИ принесли свои извинения за свои негативные прогнозы по поводу ЧМ-2018, передает РИА Новости. На минувшей неделе российские футболисты одержали сенсационную победу над сборной Саудовской Аравии (5:0). После этого матча у немецком Spiegel вышла публикация с критичной оценкой: «Россия все равно не выйдет из группы».

Вчера сборная России обыграла еще одного соперника по группе: сборную Египта счетом 3:1. Таким образом, российская команда набрала 6 очков, благодаря чему может досрочно попасть в 1/8 финала (при условии, матч между Уругваем и Саудовской Аравией завершится ничьей или победой южноамериканцев). После этой игры в Spiegel вышла уже друга статья, в которой издание признается в том, что недооценило россиян: «Прости, Россия, мы неправы!».