Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ИЮН, 08:10 МСК
USD (ЦБ)    64,0683
EUR (ЦБ)    74,1847
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Около 900 детей из 20 стран соберутся в Якутск на международные интеллектуальные игры

20.06.2018 07:52
Около 900 детей из 20 стран соберутся в Якутск на международные интеллектуальные игры

 В Якутске с 8 по 15 июля пройдут международные интеллектуальные игры, на которые соберутся  около 900 детей из 20 стран мира, в из числе 600 российских школьников. Такую информацию сообщил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, передает ТАСС.

Международные интеллектуальные игры организовало правительство Республики Саха, министерство образования и науки республики при поддержке ЮНЕСКО.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте
Бизнес и психология

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС
Интервью и комментарии

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации
Политика 3

Узнай, страна

В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах

В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах

В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат

В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

08:03 Российские военные провели плановую гуманитарную акцию в населенном пункте Джуб Эс-Сафа Российские военные провели плановую гуманитарную акцию в населенном пункте Джуб Эс-Сафа
Тест на благосостояние. Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть средним классом в России
Тест на благосостояние. Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть средним классом в России
07:30 Переменная облачность и 24 градуса тепла ожидаются в Москве 20 июня Переменная облачность и 24 градуса тепла ожидаются в Москве 20 июня
07:02 ВВС Израиля атаковали 8 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел ВВС Израиля атаковали 8 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Узнай, страна!

19 ИЮН, 22:09 В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах В Тамбовский области сельских жителей обследуют на современных медицинских мобильных комплексах
Посылки под угрозой. В правительстве придумали новый способ пополнения бюджета
Посылки под угрозой. В правительстве придумали новый способ пополнения бюджета
19 ИЮН, 17:52 В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат
19 ИЮН, 13:36 Российские журналисты посетят отели турецкой сети Ali Bey Hotels & Resorts Российские журналисты посетят отели турецкой сети Ali Bey Hotels & Resorts
19 ИЮН, 03:23 Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях
19 ИЮН, 02:20 Сельский дом культуры в Тульской области превратили в «Жуковский-Центр» Сельский дом культуры в Тульской области превратили в «Жуковский-Центр»
19 ИЮН, 02:18 В Липецкой области собирают большую «овощную корзину» В Липецкой области собирают большую «овощную корзину»
Аварийная посадка Саудовской Аравии. Что произошло в аэропорту Ростова-на-Дону
Аварийная посадка Саудовской Аравии. Что произошло в аэропорту Ростова-на-Дону
15 ИЮН, 16:59 Монгольские бизнесмены заинтересовались омской сельхозтехникой Монгольские бизнесмены заинтересовались омской сельхозтехникой
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter