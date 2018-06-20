Около 900 детей из 20 стран соберутся в Якутск на международные интеллектуальные игры

20.06.2018 07:52



В Якутске с 8 по 15 июля пройдут международные интеллектуальные игры, на которые соберутся около 900 детей из 20 стран мира, в из числе 600 российских школьников. Такую информацию сообщил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, передает ТАСС.

Международные интеллектуальные игры организовало правительство Республики Саха, министерство образования и науки республики при поддержке ЮНЕСКО.