Около 900 детей из 20 стран соберутся в Якутск на международные интеллектуальные игры
20.06.2018 07:52
В Якутске с 8 по 15 июля пройдут международные интеллектуальные игры, на которые соберутся около 900 детей из 20 стран мира, в из числе 600 российских школьников. Такую информацию сообщил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, передает ТАСС.
Международные интеллектуальные игры организовало правительство Республики Саха, министерство образования и науки республики при поддержке ЮНЕСКО.
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