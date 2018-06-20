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ИЗМИР

В Крыму пройдет первое выездное заседание коллегии Минобороны

20.06.2018 03:38
В Крыму пройдет первое выездное заседание коллегии Минобороны

Первое заседание министерства обороны в Крыму проведет российский министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию ведомства.

По его данным, на заседании будут осуждать план реализации деятельности Южного военного округа до 2020 года, а также вопросы перехода на использование в министерстве унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ в вооружении, военной и специальной технике.

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