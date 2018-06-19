В РФ может появиться День отца

19.06.2018 22:19



Законопроект с предложением установить в Российской Федерации День отца поступил в Госдуму, пишет iz.ru.

В соответствии с законопроектом праздник предлагается ввести с 2019 г. и отмечать его в последнюю субботу октября.

В пояснительной записке указано, что День матери в РФ на протяжении двух десятков лет празднуют в последнее воскресенье ноября.

Как сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, мужчины также должны чувствовать поддержку, так как они обеспечивают семью и играют роль воспитателей.