Трамп отметил необходимость ареста нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах

19.06.2018 21:54



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости арестовывать людей, которые незаконно проникают на территорию страны, передает RT на русском.

"Мы всегда должны арестовывать людей, приезжающих в нашу страну нелегально. Из 12 тыс. детей 10 тыс. посылаются родителями в очень опасное путешествие, и только 2 тыс. едут со своими родителями", - сообщил американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Прежде глава американского Минюста Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что, если они попытаются проникнуть в США, они рискуют целостностью своих семей.

По информации Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, почти 2 000 детей нелегальных мигрантов в стране были разлучены со своими семьями в период с 19 апреля по 31 мая.