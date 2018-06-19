Над Аризоной наблюдали таинственное фиолетовое свечение

19.06.2018 21:17



Жителю Аризоны удалось запечатлеть на камеру загадочный светящийся диск в небе. Вечером американец вышел полюбоваться звездами и заметил необычный фиолетовый объект, который напоминал рисунок из калейдоскопа.

По словам мужчины, он быстро достал смартфон, однако успел сделать лишь один кадр, так как неожиданно круг рассыпался на множество мелких частей. Нового появления аномалии, которая могла быть НЛО либо неизвестным феноменом природы, не было.

По мнению уфологов, это мог быть портал в иной мир или технологии внеземных гостей. Пользователи Сети также не смогли логически пояснить странное зрелище, а скептики воздержались от каких-либо комментариев, пишет dni24.com.