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ИЗМИР

СМИ: Иран создает штаб по противоборству пропаганде США

19.06.2018 20:53

Иранское правительство объявило о создании штаба по противоборству американской пропаганде, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на агентство ISNA.

Сообщается, что в штаб войдут президент Ирана Хасан Рухани, председатель иранского парламента Али Лариджани, руководитель судебной власти Садег Ардешир Амоли Лариджани и представители государственных средств массовой информации.

Уточняется, что иранские власти приняли решение о создании штаба из-за "активизации американского давления и пропаганды".

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