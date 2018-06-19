СМИ: Иран создает штаб по противоборству пропаганде США

19.06.2018 20:53



Иранское правительство объявило о создании штаба по противоборству американской пропаганде, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на агентство ISNA.

Сообщается, что в штаб войдут президент Ирана Хасан Рухани, председатель иранского парламента Али Лариджани, руководитель судебной власти Садег Ардешир Амоли Лариджани и представители государственных средств массовой информации.

Уточняется, что иранские власти приняли решение о создании штаба из-за "активизации американского давления и пропаганды".