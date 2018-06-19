Салах не изменит концепции игры сборной Египта в матче с Россией

19.06.2018 20:44



Экс-помощник Массимо Карреры и аналитик «Спартака» Роман Пилипчук выразил уверенность в том, что появление на поле футболиста сборной Египта Мохамеда Салаха, о котором последнее время ходит много разговоров, никак не отразится на схеме игры, которой придерживается тренер Эктор Купер, передает Чемпионат.ру. «… Система всё равно останется прежней, потому что у Эктора Купера есть определённый набор игроков именно под неё», - подчеркнул эксперт.