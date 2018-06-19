Сенегал обыграл Польшу со счетом 2:1

19.06.2018 20:22



Завершился последний матч первого тура группового этапа Чемпионата мира в России между сборными Польши и Сенегала, который состоялся на стадионе "Спартак" в Москве, пишет ТАСС. Сенегальские футболисты выиграли у сборной Польши со счетом 2:1. Первый гол в матче забил в собственные ворота польский защитник Тьяго Ционек. Затем, на 60 минуте встречи нападающий сборной Сегегала Мбай Ньянг отправил второй мяч в ворота Польши. На последних минутах матча полузащитник Польши Гжегож Крыховяк забивает гол в ворота Сенегала.