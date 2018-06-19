Суд арестовал члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан за шпионаж

19.06.2018 19:51



Против члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию "Коммерсанта". Оперативники задержали ее 15 июня, после длительного отслеживания контактов Цуркан. Сегодня, Лефортовский суд города Москвы вынес постановление о взятии ее под стражу. Тем не менее, в пресс-службе компании "Интер РАО" сообщили, что член правления компании Карина Валерьевна Цуркан находится в отпуске.