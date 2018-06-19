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ИЗМИР

Василий Уткин не будет больше комментировать матчи ЧМ на Первом канале

19.06.2018 18:09
Василий Уткин не будет больше комментировать матчи ЧМ на Первом канале

Руководство Первого канала подтвердило, что известный телекомментатор Василий Уткин не будет больше комментировать матчи Чемпионата мира по футболу, которые транслирует канал, пишет газета Советский спорт. Пресс-служба Первого канала заявила, что с уважением относится к частной жизни комментатора и что по его просьбе, гонорар Уткина будет направлен в фонд по решению проблем с аутизмом "Выход".

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