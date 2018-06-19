Василий Уткин не будет больше комментировать матчи ЧМ на Первом канале

19.06.2018 18:09



Руководство Первого канала подтвердило, что известный телекомментатор Василий Уткин не будет больше комментировать матчи Чемпионата мира по футболу, которые транслирует канал, пишет газета Советский спорт. Пресс-служба Первого канала заявила, что с уважением относится к частной жизни комментатора и что по его просьбе, гонорар Уткина будет направлен в фонд по решению проблем с аутизмом "Выход".