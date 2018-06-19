Лондонский суд одобрил заморозку активов "Газпрома" по спору с "Нафтогазом"

19.06.2018 17:46



В пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что лондонский суд вынес решение о заморозке активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса в поддержку решения Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд. по контракту о транзите газа через территорию Украины, пишет газета Ведомости. Так, в соответствии с решением "Газпром" обязан предоставить "Нафтогазу" данные о своих активах в течение 48 часов, после получения решения.