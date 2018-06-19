Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за загранпаспорт и права

19.06.2018 16:55



Государственная дума РФ утвердила законопроект об увеличении государственной пошлины за получение загранпаспорта и водительского удостоверения, а также регистрацию транспортных средств, пишет Газета.ru. Теперь, за получение загранпаспорта нового поколения нужно будет заплатить 5 тыс. рублей, за новые водительские права - 3 тыс. рублей, а регистрация транспортного средства обойдется в 1,5 тыс. рублей.