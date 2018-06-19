Названа минимальная зарплата для отнесения к среднему классу в России

19.06.2018 16:45



По данным экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства для того, чтобы быть причисленным к среднему классу России необходимо иметь заработную плату в размере более 121 тыс. рублей в месяц для Москвы и 60 тыс. и более для регионов, пишет РБК. Данные указаны до вычета налогов. Вместе с тем, по данным Росстата, средняя заработная плата по стране за период с января по апрель 2018 года составила чуть более 41 тыс. рублей.