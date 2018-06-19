Пушков ответил бывшему президенту Украины на слова о добровольном возврате Крыма

19.06.2018 16:30



Российский сенатор Алексей Пушков в ответил бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку на слова о добровольном возврате Крыма Украине из-за того, что Москва, якобы, не сможет материально обеспечить нахождение полуострова в составе страны, так как Крым требует колоссальных затрат, пишет газета Известия. В своем Twitter Пушков написал, что Кравчук "размечтался", и что Украина должна была вернуть Крым еще в 1991 году.