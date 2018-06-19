Гипноз может помочь уменьшить проблемы при лечении рака у детей

19.06.2018 15:24



Новое исследование, проведенное Университетом Эксетера, показало многообещающее доказательство того, что гипноз может уменьшить стресс, связанный с инъекциями и другими процедурами, такими как извлечение костного мозга и химиотерапия.

Предыдущие исследования показали, что эти процедуры часто вызывают больше беспокойства у детей и молодых людей, чем сам рак. До половины детей с раком испытывают клинически значимые эмоциональные расстройства. Это может вызвать дополнительные муки для детей и для их семей и оказывать длительное воздействие на психическое здоровье.

Команда ученых работала с Детским центром Девона, чтобы проанализировать все имеющиеся данные о способах уменьшить эту тревогу, не употребляя наркотики. После проведенного исследования Тамсин Форд , профессор детской и подростковой психиатрии в Университете Эксетерской медицинской школы , сказал: «Получение лечения от рака в детстве, безусловно, крайне тревожно как для молодых людей, так и для их семей. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их психическое здоровье в это эмоциональное время. Гипноз просто получить, и наше исследование показало, что это был метод, который был наиболее изучен, и продемонстрировал обещание снизить беспокойство детей о многих медицинских процедурах, которые им приходится терпеть. Теперь нам нужны высококачественные испытания, чтобы убедиться, что гипноз должен быть принят в клиниках».