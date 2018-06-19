Силы коалиции Саудовской Аравии и ОАЭ входят в аэропорт Ходейда в Йемене

19.06.2018 15:09



19 июня, после нескольких дней боевых действий с повстанцами, правительственные йеменские войска, поддержанные коалицией Саудовской Аравии и ОАЭ, заняли аэропорта Ходейда, пишет The Defensepost.

«При участии и поддержке вооруженных сил Эмирати совместное йеменское сопротивление [армия] вошло в аэропорт Ходейда», - сообщило во вторник государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

Захват Ходейды даст коалиции победу в битве за город. Ходейда был основным спасательным средством для гуманитарных поставок и другой помощи, доставляемой мирным жителям в Йемен с момента начала конфликта в 2015 году, но Эр-Рияд обвиняет повстанцев в использовании аэропорта для контрабанды оружия.