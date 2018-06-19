Алексей Навальный заявил о всероссийской акции против пенсионной реформы

19.06.2018 13:01



Навальный сообщил о том, что в ряде российских городов планируется провести акции протеста против пенсионной реформы, передает РБК со ссылкой на Instagram оппозиционера. По его словам, заявки на проведение митинга подали уже в 20 городах – там, где не проходят игры ЧМ-2018. В их числе – Краснодар, Новосибирск, Ставрополь, Хабаровск и так далее. «Это общенациональный и общенародный протест», - заявил Навальный.